Омск-Информ
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В мэрии Омска назвали причину ЧП.

Сегодня, 7 февраля, перестали работать светофоры для организации реверса на частично закрытом на ремонт мосту у Телецентра. Причиной стало отключение электричества.

Как уточнили «Омск-информу» в мэрии, аварийные службы провели работы по восстановлению электроснабжения.  В это время сотрудники Госавтоинспекции регулировали движение в ручном режиме. Сейчас светофоры возобновили работу.

·Авто

В мэрии Омска назвали причину ЧП.

Сегодня, 7 февраля, перестали работать светофоры для организации реверса на частично закрытом на ремонт мосту у Телецентра. Причиной стало отключение электричества.

Как уточнили «Омск-информу» в мэрии, аварийные службы провели работы по восстановлению электроснабжения.  В это время сотрудники Госавтоинспекции регулировали движение в ручном режиме. Сейчас светофоры возобновили работу.