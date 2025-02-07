Рустам Мингазов приехал в вуз с деловым визитом.

Накануне, 6 февраля, первый заместитель председателя правительства Омской области Рустам Мингазов побывал с визитом в аграрном университете. Администрация вуза во главе с ректором Оксаной Шумаковой провела для гостя экскурсию по лаборатории по оценке качества зерна.

Это единственная в России лаборатория, которую спроектировали для проведения исследований уникальных свойств зерновых культур. Оборудование и содержание лаборатории позволяют продемонстрировать замкнутый инновационный цикл от создания новых сортов (для этого используют геномные технологии) до получения хлебобулочной продукции.

Чиновник также посетил образовательно-производственный кластер, который создали по федеральной программе «Профессионалитет». Рустам Мингазов осмотрел аудитории, где находится сельскохозяйственная, зерноуборочная, кормозаготовительная техника, а также энергонасыщенная техника Минского тракторного завода.

Во время экскурсии особое внимание уделили главному корпусу. Там находится Музей истории и приемная комиссия.