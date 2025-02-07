Производство стоимостью 450 млн рублей собирались запускать в Любинском районе.

В Любинском районе в поселке Красный Яр должны были сдать в эксплуатацию завод по разведению мух. Инвестор, компания «Ястро-Инновации», готов был вложить 450 млн рублей. Открыть его собирались к 2024 году, пока же сроки его сдачи переносятся.

Известно, что в Омской области ученые и производственники занимаются выращиванием растительного белка из мухи Черная львинка, его используют на кормовые цели в животноводстве. Получен также биополимер хитозан, который востребован в пищевой, косметической промышленности, фармакологии и медицине. Коллеги омских ученых из Архангельской области пробовали выпекать хлеб с добавлением этих насекомых, они отметили быстрое созревание теста и длительный срок хранения хлебобулочного изделия.

Как сообщили в Агентстве развития и инвестиций Омской области, проект поставлен на паузу. Тем временем в ЕС с 10 февраля разрешат добавлять до 4 % порошка из насекомых в продукты питания, такие как хлеб, сыр, джемы и макароны. Решение принято для расширения ассортимента и в поисках новых источников белка.