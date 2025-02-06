Компания покинула Омск вместе с убытками.

Производитель металлических изделий для промышленности, научно-производственное объединение «Контур» Виктора Первойкина официально сменило юридический адрес. Теперь компания зарегистрирована не в рабочем поселке Красный Яр Любинского района Омской области, а в Москве.

Фирма работает с 2014 года, первоначально директором НПО «Контур» являлся омич Виктор Петров. Но, как уточняет «СуперОмск», в течение 2024 года у предприятия неоднократно менялся состав собственников: в феврале этот статус потерял Кирилл Солдатенков, в июне долю Арсения Помогайбо выкупил Виктор Первойкин.

По данным ФНС, на конец 2021 года среднесписочная численность сотрудников предприятия достигала 131 человека.

Переезду компании предшествовал иск от прежнего собственника Солдатенкова на 208 млн рублей в счет погашения задолженности. Кроме того, у предприятия выявлена задолженность перед 56 сотрудниками. Данные о текущем финансовом состоянии компании не известны, но еще 3 года назад предприятие работало в убыток.