Беспилотные технологии стремительно набирают популярность. Получить востребованную профессию оператора БПЛА можно в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий.

На платформах по поиску работы, таких как hh.ru и «Яндекс Работа», наблюдается значительный спрос на операторов БПЛА (В 2023 году на платформе hh.ru появилось более 1000 вакансий для операторов дронов). Стоить отметить, что средняя заработная оператора БПЛА в России составляет 80–120 тыс. рублей (в Москве 120–200 тыс. рублей) Это свидетельствует о том, что устройства востребованы и ими кто-то должен профессионально управлять.

Однако, несмотря на рост спроса, в России пока недостаточно специалистов в этой сфере. Образовательные программы по управлению БПЛА начинают появляться, но их количество еще недостаточно, чтобы удовлетворить потребности рынка.

С учетом этих тенденций, Сибирский институт бизнеса и информационных технологий уже реализует дополнительные образовательные программы в сфере мирного дрона: «Управление БПЛА» и «Пилот дрона». Эти программы будут привлекательными как для школьников, так и для тех обучающихся, кто уже имеет высшее или среднее специальное образование.

Для более глубокого погружения в БАС в вузе создана специальная лаборатория, смысл которой выходит далеко за пределы подготовки специалистов. БПЛА-лаборатории в целом способствуют развитию отрасли беспилотных авиационных систем в регионе, что в конечном итоге способствует решению государственных задач в области развития технологий, а это, в свою очередь, влияет на улучшение качества жизни граждан.

Лаборатория беспилотных летательных аппаратов Сибирского института бизнеса и информационных технологий является ключевым элементом подготовки специалистов в области аэрокосмических технологий и беспилотных систем.

Участие в работе лаборатории предоставляет студентам и обучающимся уникальную возможность:

Освоить современные технологии БПЛА. Обучающиеся знакомятся с передовыми методами проектирования, разработки и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, а также с новейшими подходами к управлению и применению БПЛА в различных областях.

Разрабатывать и проектировать БПЛА. Практическое применение знаний в лаборатории позволяет учащимся создавать и тестировать беспилотные системы. Они могут реализовывать собственные проекты, внедрять инновационные решения и исследовать различные сферы применения БПЛА, включая мониторинг, инспекции, доставку грузов и другие.

Проводить эксперименты и тестирования БПЛА. Слушатели программ ДО осваивают методы проведения полетных испытаний, сбора и анализа данных о полете, а также оценивают эффективность различных систем (навигация, связь, управление).

Работа в лаборатории БПЛА СИБИТ способствует развитию не только технических навыков, но и критического мышления, умения работать в команде и принимать обоснованные решения в постоянно меняющейся среде. Это позволяет студентам эффективно решать сложные задачи.

Кроме того, лаборатория выступает площадкой для научных исследований и публикаций, что положительно сказывается на академической и профессиональной подготовке. Опыт работы с БПЛА открывает широкие перспективы карьерного роста в аэрокосмической отрасли, сельском хозяйстве, логистике и других областях, где беспилотные системы находят применение.

– Открытие лабораторий – это расширение возможностей Сибирского института бизнеса и информационных технологий в техническом и технологическом плане. Это нововведение будет использовано во всех аспектах образовательного процесса, от учебной деятельности до внеурочной работы (воспитательной, спортивной, творческой) и научных исследований, проводимых как студентами, так и преподавателями, – отметил ректор СИБИТ Максим Родионов.

Дроны уже повсюду – от полей до почтовых ящиков. Они используются в сельском хозяйстве, строительстве, логистике и даже при спасательных работах. Ведь навыки управления дронами не просто модная тенденция, это – ключи к будущему.

А почему именно дети должны учиться управлять дронами? Ответы простые.

Во-первых, освоение беспилотников открывает перед детьми новые возможности. Это и увлекательное хобби, и шанс развить ключевые навыки, и умение решать проблемы, и работать в команде. В быстро меняющемся технологическом мире эти навыки – основа успешной карьеры.

Во-вторых, изучение дронов развивает техническую грамотность. Современный мир требует умения пользоваться гаджетами, понимать их работу. Знание о беспилотниках может вдохновить школьников на изучение инженерии, программирования или робототехники, что поможет им выбрать высокотехнологичную карьеру.

Кроме того, беспилотники предоставляют творческую площадку. От аэрофотосъемки до создания собственных приложений для управления – дроны дают возможность проявить креативность и реализовать свои таланты.

Также важно развивать ответственность. Управлять беспилотником означает принимать решения и отвечать за их последствия, что формирует осознанное отношение к технологиям и окружающему миру. Немаловажен и аспект безопасности. Знание правил эксплуатации дронов поможет школьникам избежать проблем и инцидентов, что особенно актуально с ростом их распространенности при бесконтрольном пользовании.

Наконец, изучение дронов – отличный способ для налаживания социальных контактов. Участие в кружках или соревнованиях по дронологии поможет заводить новых друзей, обмениваться опытом и работать в команде. Это создает позитивную и стимулирующую атмосферу, благоприятную для обучения. Обучение управлению беспилотниками – это не просто модная тенденция, а ключевой навык для будущего. Оно открывает возможности для развития важных компетенций, креативного мышления и чувства ответственности.

Стоит отметить еще одну важную целевую аудиторию данных программ института – это ветераны и бойцы СВО. Сейчас формируются новые образовательные программы для специалистов в сфере дронов, открывающие перед ветеранами СВО с инвалидностью перспективы профессиональной реализации. Курсы обучения операторов беспилотников станут программой ресоциализации для участников СВО, которые вернулись с травмами.

Для обеспечения доступности обучения для этой категории студентов необходимо предоставить им социальные гарантии, учитывающие индивидуальные потребности:

Индивидуальный подход: разработка индивидуальных планов обучения с учетом физических особенностей студентов и их предыдущего опыта.

Специально оборудованные аудитории: создание аудиторий, удобных для обучения студентов с ограниченными возможностями (например, пандусы, специальные места для кресел-колясок, приспособления для людей с нарушениями зрения и слуха).

Автоматизация программы: введение онлайн-платформ для обучения, чтобы студенты с инвалидностью могли получать доступ к образовательным материалам в удобном для них формате и с учетом индивидуальных потребностей.

Помощь в трудоустройстве: создание специальной программы помощи в трудоустройстве ветеранов СВО с инвалидностью в сферу «Мирного Дрона», включая содействие в написании резюме, подготовке к собеседованию и поиск подходящих вакансий. Обучение ветеранов СВО с инвалидностью профессии в сфере «Мирного Дрона» – важный шаг к их социальной реабилитации и интеграции в общество, а также вложение в развитие экономики России.