В топе частых нарушений антимонопольного законодательства – спам-звонки и недобросовестная реклама в сфере финансовых услуг.

Омское УФАС подвело итоги работы за 2024 год. Всего ведомством было рассмотрено 209 нарушений антимонопольного законодательства, было выдано 20 предупреждений о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

По итогам работы было возбуждено 14 дел о нарушении антимонопольного законодательства, в том числе в части злоупотребления доминирующим положением, а также нарушений в контрактной системе. 129 жалоб поступило по торгам, 32 признаны обоснованными. 22 компании были внесены в реестр недобросовестных поставщиков. Нацпроектам – особое внимание.

– К административной ответственности привлекли 20 должностных лиц, – рассказал руководитель омского УФАС Вадим Кабаненко.

В топе частых нарушений – спам-звонки и недобросовестная реклама в сфере финансовых услуг. В 2024 году наблюдается рост активности – рассмотрено 364 заявления, а это почти в два раза больше, чем в предыдущем году.

Между тем, президент России подписал закон об увеличении штрафов за спам-звонки и нарушения в рекламе финансовых услуг. Например, за нарушения в рекламе кредита или займа для юридических лиц сумма штрафа составит от 600 тыс. рублей до 1,6 млн рублей (ранее для юрлиц сумма штрафа составляла от 300 до 800 тыс. рублей). За распространение рекламы через СМС-сообщения или звонки без согласия абонента максимальный штраф для юридических лиц составляет 1 млн рублей, для должностных лиц – 100 тыс. рублей.