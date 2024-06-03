Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Вопиющие нарушения в деятельности РЭК выявили федеральные антимонопольщики.

РЭК Омской области необоснованно включила в тарифы на электроэнергию 913 млн рублей. Это нарушение выявила Федеральная антимонопольная служба, которая предписала исключить эти средства из тарифов.

– Служба провела плановую проверку органа регулирования и выдала шесть предписаний об устранении выявленных нарушений при установлении тарифов в сферах электроэнергетики и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), – говорится в сообщении ФАС России.

Также Региональная энергетическая комиссия после проверки антимонопольщиков должна будет дополнительно проанализировать на предмет экономической обоснованности учтенные расходы на сумму более 13,5 млрд рублей.

1626
·Общество

Вопиющие нарушения в деятельности РЭК выявили федеральные антимонопольщики.

РЭК Омской области необоснованно включила в тарифы на электроэнергию 913 млн рублей. Это нарушение выявила Федеральная антимонопольная служба, которая предписала исключить эти средства из тарифов.

– Служба провела плановую проверку органа регулирования и выдала шесть предписаний об устранении выявленных нарушений при установлении тарифов в сферах электроэнергетики и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), – говорится в сообщении ФАС России.

Также Региональная энергетическая комиссия после проверки антимонопольщиков должна будет дополнительно проанализировать на предмет экономической обоснованности учтенные расходы на сумму более 13,5 млрд рублей.

1626