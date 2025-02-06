В квитанция некоторых жильцов общежитий Омска была указана сумма в 14 тысяч за месяц.

6 февраля были подведены итоги работы управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области в 2024 году. Одно из резонансных дел - 130 человек – жильцов общежитий пожаловались на необоснованно высокие суммы в квитанциях за электроэнергию. Компания-поставщик объяснила это перерасчетом.

- Это произошло из-за того, что был пересмотрен норматив платы за электроэнергию. Поэтому жители общежитий, где нет индивидуальных приборов учета, вынуждены были платить по нормативу больше, - рассказала заместитель руководителя УФАС Росси и по Омской области Галина Лаптева. - Жильцы общежитий увидели в квитанциях суммы до 14 тысяч рублей.

УФАС вмешалось в ситуацию, сейчас рассмотрение дела закончилось. Перерасчет сделан не всем, как отметил руководитель омского УФАС Вадим Кабаненко, его сделают гражданам, которые обратились в ФАС и не имели задолженностей.

- Те, кто своевременно платил, но не обратились в УФАС, тоже могут получить такой перерасчет. Но им нужно, сославшись на наше решение, обратиться в компанию лично, – пояснил глава ведомства.

Перерасчет для жильцов общежитий должен быть отражен в квитанциях за февраль.