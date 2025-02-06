Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ведомство держит на контроле вопрос взаимодействия сетевых организаций и населения при газификации.
6 февраля в Омском УФАС подвели итоги работы за 2024 год и рассказали о планах на будущее. Одно из направлений работы - защита прав граждан, подключающих дом к газу. 
Так в 2024 году 199 жителей региона пожаловались антимонопольщикам на газораспределительные организации, которые нарушили правила техприсоединения. По итогам рассмотрения девять из них были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ («Нарушение порядка технологического присоединения»). Два представления выдано АО «Омскоблгаз».
В целом газораспределительные компании работают стабильно, нарушение сроков вызваны объективными обстоятельствами. Каждую ситуацию рассматривают отдельно. 
·Общество

Ведомство держит на контроле вопрос взаимодействия сетевых организаций и населения при газификации.
6 февраля в Омском УФАС подвели итоги работы за 2024 год и рассказали о планах на будущее. Одно из направлений работы - защита прав граждан, подключающих дом к газу. 
Так в 2024 году 199 жителей региона пожаловались антимонопольщикам на газораспределительные организации, которые нарушили правила техприсоединения. По итогам рассмотрения девять из них были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ («Нарушение порядка технологического присоединения»). Два представления выдано АО «Омскоблгаз».
В целом газораспределительные компании работают стабильно, нарушение сроков вызваны объективными обстоятельствами. Каждую ситуацию рассматривают отдельно. 