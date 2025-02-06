Резкий скачок стоимости жилья и падение спроса на квартиры заставляют риелторов сниматься с обжитых мест в центре города.

На одном из популярных ресурсов по продаже коммерческой недвижимости размещено объявление о продаже офисного помещения в историческом центре Омска (ул. Ленина, 20) за 22,2 млн рублей.

– Продается уникальное офисное помещение в самом центре города с видом на Вечный огонь и Любинский проспект. Сделан высококачественный ремонт, установлены системы кондиционирования, видеонаблюдения и охраны. Площадь помещения – 112 квадратных метров, высота потолков – 4 метра, – указано в объявлении.

Как выяснил «Омск-информ», офис принадлежит руководителю агентства недвижимости «Авеста-Риэлт» Валерию Райсу,который сдает помещение в аренду своей же компании. «Авеста-Риэлт» – старейшее (основано в 1995 году) агентство недвижимости Омска. До последнего времени у агентства было 8 городских офисов в различных административных округах, но теперь как минимум от двух из них решено избавиться. Еще один офис, расположенный по адресу: Декабристов, 104, выставлен на продажу по цене 7,2 млн рублей. Сколько офисов планирует оставить «Авеста-Риэлт» и который из них станет основным рабочим местом руководителя компании, неизвестно.

Параллельно с офисами «Авесты-Риэлт» на продажу выставлен офис агентства недвижимости «Миард Владис», расположенный по адресу: улица Гагарина, 20. Площадь объекта – 127 квадратных метров, цена – 13,49 млн рублей. Офис расположен в центре города всего в паре сотен метров от омской мэрии. Объявление о продаже этого объекта коммерческой недвижимости размещено на сайте компании «Миард Владис».

– Настоящая удача – максимально функциональное помещение в исторической части города, где трафик постоянно увеличивается в связи с развитием данной локации... Состояние – отличное, без масштабных вложений. Отдельный вход, что обеспечит автономность доступа. Высокие 3-метровые потолки. Кондиционеры в основных комнатах. Видеонаблюдение. Охранная сигнализация, – указано в объявлении.

Отдельным пунктом отмечено наличие комнаты для приема пищи. Не сказано только, что это офис самой компании «Миард». Одно из старейших агентств недвижимости было создано в 1997 году и долгое время развивалось под брендом «Миэль». Основателем компании и ее руководителем в настоящее время является предприниматель Павел Кручинский. Мотивы продажи офиса на Гагарина, 20, он публично не комментирует.

В неформальном общении участники рынка в качестве причин распродажи офисов указывают на стагнацию рынка недвижимости, резкое падение спроса на квартиры и связанное с этим падение доходов самих риелторов. Кстати, бывший президент областного Союза предпринимателей и экс-директор департамента экономической политики администрации Омска Кручинский в мае прошлого года прогнозировал такое развитие событий. Ситуацию он связывал, в частности, с отменой льготной ипотеки.

– Мы и так фиксируем низкий покупательский спрос, а после отмены льготной ипотеки и параллельного подорожания стоимости квадратного метра спрос станет нулевым, – говорил руководитель «Миарда».

Риелторы тогда в голос заявляли, что если средняя стоимость жилья в новостройках вырастет до 140 тыс. рублей за квадратный метр, то рынок недвижимости в Омске надолго замрет. И вот по данным федеральной компании «Этажи» в декабре 2024 года стоимость одного «квадрата» достигла в Омске 142,9 тыс. рублей. О сокращении объема продаваемых новостроек по ипотеке свидетельствуют и данные, раскрытые Управлением Росреестра по Омской области. Если в 2023 году в регионе было отмечено порядка 3,5 тыс. заявлений на государственную регистрацию прав собственности, то в 2024 году число проданных ипотек сократилось почти на треть – до 2,5 тыс. объектов.