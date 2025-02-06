Комплекс не могут продать уже более четырех лет.

В Омске вот уже более четырех лет не удается продать гостиницу «Камелот» на улице Красный Путь, архитектурный облик которой напоминает средневековый замок. Последний раз объект пытались продать в марте прошлого года, однако сейчас здание пытаются продать тремя разными частями.

Первый этаж гостиницы, где находится банный комплекс, предлагают купить за 26,9 млн рублей. Комплекс включает в себя три отдельные сауны и бассейн с функцией подогрева.

Помещение ресторана на втором этаже тоже выставлено на продажу. Ресторан способен вместить до 75 посетителей, в нем предусмотрены отдельный небольшой банкетный зал и зона для игры в бильярд. Дизайн интерьера ресторана, как и всего отеля, выполнен в духе Средневековья. Владельцы оценивают этот объект в 25,4 млн рублей.

Третий и мансардный этажи здания, на которых находятся 16 номеров отеля, предлагаются за 50,7 млн рублей. Общая площадь этих помещений превышает 840 кв. м.

Гостиницу продают с 2020 года. Ранее причиной продажи гостиницы назывался переезд собственника в другой регион.