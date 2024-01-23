Первые собственники объекта давно разъехались и развивают бизнес в других городах. Судя по всему, комплекс оказался нерентабельным.

Первые собственники объекта давно разъехались и развивают бизнес в других городах. Судя по всему, комплекс оказался нерентабельным.

Появились новые подробности продажи гостиничного комплекса «Камелот» в Омске на Красном Пути. Собственник надеется реализовать объект, куда входят гостиница, медицинский центр, ресторан, офисный центр и спа-центр, за 160 млн рублей.

Как пояснил «Омск-информу» представитель агентства недвижимости «Самолет» Геннадий Мелкозеров, нынешний владелец намерен переехать в другой город.

– Прежние несколько собственников давно уехали из Омска. Нынешний бенефициар гостиницы и медицинского центра собирается покинуть город. А удаленное управление в таком бизнесе невозможно, – уточнил он.

По словам риелтора, объект стабильно приносит прибыль. Но при этом иных деталей он называть не стал.

– В медицинский центр запись идет на полгода вперед, там обслуживаются все приезжающие в Омск спортсмены. Что касается номерного фонда, ресторана и бани, то там, как и везде, в праздники и выходные загруженность выше. Окупаемость и доходность заведения – коммерческая тайна, которую вам не назовут и учредители, – добавил он.

В гостинице «Камелот», куда автор этих строк обратился под видом покупателя, не стали называть настоящую причину реализации объекта, пообещав передать контакты владельцу заведения. Но ожидаемого общения не случилось.

По данным ЕГРЮЛ, первыми учредителями «Камелота» с 2005 года выступали Антонина Буянова, Екатерина Шестакова и Татьяна Комарова. С 2008 года бенефициаром 100 % долей акций стал Виталий Майстренко, который в 2015 году ликвидировал ООО «Досуговый комплекс» «Камелот». Последний финансовый отчет организации был доступен в 2014 году, по итогам года объект показал убыток в 110 тыс. рублей.