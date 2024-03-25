Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

За два месяца стоимость гостиничного комплекса выросла на 30 млн рублей.
В Омске на продажу вновь выставили гостиничнй комплекс «Камелот». Объект последний раз пытались продать в январе, однако сейчас стоимость комплекса увеличилась на 30 млн рублей и достигла 190 млн рублей.
Комплекс включает в себя 27 номеров площадью от 20 до 140 кв. м, в каждом из них есть санузел, кондиционер и холодильник. Также в гостинице имеется медицинский центр, ресторан, офисный центр и спа-комплекс.
Ранее причиной продажи гостиницы назывался переезд собственника в другой регион.
·Экономика/Бизнес

За два месяца стоимость гостиничного комплекса выросла на 30 млн рублей.
В Омске на продажу вновь выставили гостиничнй комплекс «Камелот». Объект последний раз пытались продать в январе, однако сейчас стоимость комплекса увеличилась на 30 млн рублей и достигла 190 млн рублей.
Комплекс включает в себя 27 номеров площадью от 20 до 140 кв. м, в каждом из них есть санузел, кондиционер и холодильник. Также в гостинице имеется медицинский центр, ресторан, офисный центр и спа-комплекс.
Ранее причиной продажи гостиницы назывался переезд собственника в другой регион.