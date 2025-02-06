От потенциальных подрядчиков не поступило ни одной заявки.

В конце января омские власти объявили торги на осуществление транспортной эвакуации населения. Сегодня, 6 февраля, были подведены итоги аукциона. Судя по данным портала госзакупок, торги оказались безрезультатными, поскольку никто не подал заявку.

Напомним, что контракт был рассчитан до конца этого года. На эти цели выделили 273 тыс. рублей.

По условиям подрядчик должен быть готов в любое время подать автобусы в нужное место по звонку. Транспорт должен вмещать 20–46 человек. Заявка на аукцион была размещена департаментом контрактной системы в сфере закупок омской мэрии.