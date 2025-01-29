Омск-Информ
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·Общество

За 273 тыс. рублей перевозчик должен быть готов в любое время предоставить транспорт.
Вчера омские власти объявили торги на осуществление транспортной эвакуации населения. По данным портала «Госзакупки», на это выделили 273 тыс. рублей.
Заявки на конкурс принимаются до 4 февраля. Итоги планируется подвести 6 февраля.
Контракт с победителем конкурса заключат до 30 декабря 2025 года. По условиям подрядчик должен все это время быть готов подать автобусы в нужное место по звонку. Согласно техзаданию, автобусы должны вмещать 20–46 человек. В случае поломки автобус необходимо будет заменить на аналогичный в течение 30 минут. У подрядчика должны быть подменные водители и диспетчерская служба.
·Общество

За 273 тыс. рублей перевозчик должен быть готов в любое время предоставить транспорт.
Вчера омские власти объявили торги на осуществление транспортной эвакуации населения. По данным портала «Госзакупки», на это выделили 273 тыс. рублей.
Заявки на конкурс принимаются до 4 февраля. Итоги планируется подвести 6 февраля.
Контракт с победителем конкурса заключат до 30 декабря 2025 года. По условиям подрядчик должен все это время быть готов подать автобусы в нужное место по звонку. Согласно техзаданию, автобусы должны вмещать 20–46 человек. В случае поломки автобус необходимо будет заменить на аналогичный в течение 30 минут. У подрядчика должны быть подменные водители и диспетчерская служба.