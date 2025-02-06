Парень одобрительно высказался о терроризме.

Прокуратура направила в суд уголовное дело 19-летнего омича, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма. По версии следствия, 4 апреля 2023 года в Telegram-канале он прокомментировал статью о террористическом акте в Санкт-Петербурге. Своими высказываниями парень одобрял и оправдывал такие действия на территории России.

Вину парень не признал. На время следствия его заключили под стражу, но потом посадили под домашний арест. Как сообщают прокуратура и Следственный комитет, теперь парню грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области. Рассмотрит его 2-й Восточный окружной военный суд.