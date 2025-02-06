В первую очередь в последний календарный месяц важно пополнить запасы витамина С.

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Близнина заявила, что в феврале для поддержания сил и активности необходимо правильно питаться, выбирая сезонные и полезные продукты.

В последний зимний месяц важно не растерять и постоянно пополнять запасы витамина С. Он необходим для бесперебойной работы иммунной системы, важен для нормального обмена веществ и работы органов пищеварительной системы.

– Февраль – это время, когда аскорбинку оптимально получать в виде отваров и напитков. Пейте соки, чаи, смузи, настойки. Для приготовления полезных и вкусных снадобий используйте шиповник, облепиху, рябину, смородину, – приводит слова эксперта пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Также организму нужны фрукты: хурма, киви, цитрусовые. Кроме того, отличным источником витамина С являются брокколи, квашеная капуста, запеченный картофель и красный перец.

Второй важный витамин для рациона – витамин А. Для этого необходимо употреблять молочные продукты, говяжью печень, яйца, рыбу, морковь, тыкву, шпинат, батат, томаты, перец, бобовые и орехи.

– В преддверии весны полезно почистить свой организм, поэтому нам необходимы помощники, которые выведут токсины и продукты обмена веществ, поддержат микрофлору кишечника, обеспечат нормальную работу органов желудочно-кишечного тракта, – заявила специалист.

Для очищения организма от накопившихся зимних шлаков необходима клетчатка – растительные пищевые волокна, которые организм не переваривает. В феврале их можно найти в отрубях, злаках, сушеных яблоках, изюме, кураге, брюссельской капусте, фасоли, гречке, сельдерее, зелени, авокадо и фисташках.

И еще одна составляющая здоровья – витамины группы В, которые поддерживают организм в рабочем состоянии каждый день. Для этого в рационе должны присутствовать нежирное мясо, печень, рыба, масло, крупы, зеленые овощи, бобовые, орехи, семечки, рис, яйца, гранат.

И наконец, пряные напитки, специи, хрен и чеснок, обладающие сильными защитными свойствами, в этот период будут уместны к любому столу.