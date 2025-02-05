Проезд транспорта полностью запретят на 5 часов.

В ночь с 5 на 6 февраля подрядчик, который ремонтирует мост имени 60-летия ВЛКСМ, снова его перекроет для уборки снега и наледи. Работы планируются c 0:00 до 5:00.

Кроме обычной уборки снега на мосту также планируется аварийно-восстановительный ремонт. На проезжей части применят холодный асфальт.

Напомним, что для содержания мост полностью закрывают дважды в неделю. Обычно это ночи со среды на четверг и с субботы на воскресенье.