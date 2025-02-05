Департаменту общественной безопасности поручено усилить профилактику и напомнить горожанам об опасностях зимних развлечений на водоемах.

Сегодня, 5 февраля, мэр Омска Сергей Шелест попросил омичей не выходить на лед, в связи с тем что температура воздуха в феврале значительно выше нормы на 14–15 градусов.

– Прошу вас отказаться от выхода на лед Иртыша и Оми, особенно на затонах и озерах, где вода теплее, чем в реках. Департаменту общественной безопасности администрации города поручаю усилить профилактические мероприятия, направленные на работу с рыбаками, а также с гражданами, практикующими прогулки по льду, – попросил омичей мэр.

Он также добавил, что просит родителей поговорить со своими детьми и объяснить, какие опасности могут таить зимние развлечения на различных водоемах.

Напомним, мэр обратился к омичам после ЧП с 16-летним подстростком вчера, 4 февраля. Пытавшись достать упавший телефон, юноша провалился под воду Омки в районе Юбилейного моста. Парень самостоятельно выбрался из реки, а вот извлекать на сушу его пришлось сотрудникам МЧС.