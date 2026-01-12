Омск-Информ
·Отдых и туризм

Выступила вода: в Омской области закрыли горку для тюбинга

Появление воды вызвано природными условиями.

В детском оздоровительном лагере «Дружба» в Знаменском районе Омской области временно прекращено катание на тюбингах. Причиной стала выступившая на льду вдоль побережья вода на озере Ныр, вызванная природными условиями.

Как сообщает газета «Вперед» Знаменского района, администрация лагеря приняла решение закрыть горку до нормализации обстановки.

