Омск-Информ
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·Происшествия

Маленькие омичи безмятежно веселились прямо на Оми.

Очевидцы заметили на льду Оми возле Комсомольского моста в Омске стайку ребятишек. Они прогуливались по тонкой поверхности реки. Свидетель обратился к родителям детей.

– Каждый день я наблюдаю одну и ту же тревожную картину: дети, беззаботно играющие на реке, даже не подозревая, какая опасность может их подстерегать. Родители, пожалуйста, найдите время и поговорите со своими детьми! Объясните им, что река – это не просто место для игр, а источник реальной угрозы, – призвал автор поста в паблике «О чем говорят в Омске» в соцсети «ВКонтакте».

Скорее всего, и без того тонкая корочка на водоеме стала еще более хрупкой. Дата съемки инцидента неизвестна.

·Происшествия

Маленькие омичи безмятежно веселились прямо на Оми.

Очевидцы заметили на льду Оми возле Комсомольского моста в Омске стайку ребятишек. Они прогуливались по тонкой поверхности реки. Свидетель обратился к родителям детей.

– Каждый день я наблюдаю одну и ту же тревожную картину: дети, беззаботно играющие на реке, даже не подозревая, какая опасность может их подстерегать. Родители, пожалуйста, найдите время и поговорите со своими детьми! Объясните им, что река – это не просто место для игр, а источник реальной угрозы, – призвал автор поста в паблике «О чем говорят в Омске» в соцсети «ВКонтакте».

Скорее всего, и без того тонкая корочка на водоеме стала еще более хрупкой. Дата съемки инцидента неизвестна.