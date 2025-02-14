Омск-Информ
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·Общество

Чаще всего спасатели застают горожан в трех местах.

В МЧС по Омской области назвали популярные среди омичей места для выхода на лед в неположенных местах. Спасатели выделили три локации, которые нуждаются в дополнительном контроле спасателей.

– Зачастую в этих местах, игнорируя знаки, предупреждающие об опасности выхода на лед, на зимнюю рыбалку приезжают горожане, – уточнили в ведомстве.

В Омской области за пять лет шестеро детей провалились под лед, двое из них погибли.

·Общество

Чаще всего спасатели застают горожан в трех местах.

В МЧС по Омской области назвали популярные среди омичей места для выхода на лед в неположенных местах. Спасатели выделили три локации, которые нуждаются в дополнительном контроле спасателей.

– Зачастую в этих местах, игнорируя знаки, предупреждающие об опасности выхода на лед, на зимнюю рыбалку приезжают горожане, – уточнили в ведомстве.

В Омской области за пять лет шестеро детей провалились под лед, двое из них погибли.