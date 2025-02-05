Полицейские изъяли страйкбольный привод и задержали пьяных подростков.

Ночью в УМВД России по городу Омску сообщили, что на Ленинградском проспекте в автомобиле «Мерседес» находятся люди с предметом, похожим на оружие.

Госавтоинспекторы остановили иномарку на улице 3-й Транспортной. В салоне находилось четверо молодых людей, двое из которых были пьяны, а на заднем сиденье лежал конструктивно схожий с автоматом страйкбольный привод.

Стражи порядка предварительно установили, что вечером компания приехала в Омск из Таврического района. Сначала сельчане катались на площади у торгового комплекса на улице 70 лет Октября, а затем поехали в центр. Во время движения находившийся в салоне 16-летний молодой человек выставил страйкбольный привод в открытое окно, что и заметил один из проезжавших мимо водителей.

Остановившись на парковке у въезда на Ленинградский мост, подросток несколько раз выстрелил в сугроб и дорожные знаки. Сотрудники полиции изъяли автомат и направили его для проведения соответствующих экспертиз. Проверка по факту стрельбы продолжается.

Кроме того, несовершеннолетний привлечен к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Решается вопрос о его постановке на профилактический учет.