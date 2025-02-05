Только за 2024 год объем накоплений поднялся на 21%.

В Отделении Омск Банка России рассказалаи, что а 1 января 2025 года на счетах и вкладах омичей хранилось почти 419 млрд рублей. За прошлый год объем накоплений населения в банках вырос на 21%. Это связано с выгодными предложениями банков: финансовые организации предлагали вклады под 20% годовых, к тому же были увеличены сроки депозитов с максимальными ставками.

- Такие высокие ставки сформировались на рынке после повышения ключевой ставки Банка России, и они позволяют компенсировать и даже перекрыть общий рост цен за это время, - объясняет управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

К тому же, деньги на вкладах застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей.

В Отделении Омск Банка России пояснили, если люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить, то это приводит к снижению спроса на товары и услуги, тогда и цены растут медленнее. Поэтому и финансовым организациям выгодно удерживать высокую ключевую ставку.