Омичам рассказали, как не замечать роста цен и при этом зарабатывать

Омичи держат на вкладах в банках почти полтриллиона рублей.

Omskinform.ru

На начало 2026 года общая сумма вкладов и депозитов жителей Омска достигла отметки свыше 490 млрд рублей (за исключением безопасных счетов для крупных сделок). В сравнении с предыдущим годом показатель увеличился на 17 %, отражая прирост объема финансовых активов, аккумулированных населением региона, сообщили в омском отделении Банка России.

Управляющий отделением Владимир Антипов рассказал, что сейчас Банк России сохраняет высокие ставки, стимулируя население хранить средства на депозитах и умеренно относиться к крупным покупкам.

При выборе условий вклада управляющий советует ориентироваться не на текущую инфляцию, которая в этом году прогнозируется на уровне 4-5 % в год, а на ожидаемую в будущем периоде.

– При выборе депозита важно ориентироваться не на текущую инфляцию, а на ожидаемые показатели будущего периода. Прогноз Банка России предполагает снижение годовой инфляции до диапазона 4–5% в текущем году, а в последующие годы инфляция стабилизируется на уровне около 4 %, – рассказал Антипов.

Реальная выгода от депозитов будет зависеть от динамики цен. Выбор подходящего банка также сыграет на доходности вклада и защите денег от обесценивания. Многие банки предлагают 15 % годовых: 5 % «съест» инфляция, а остальные 10 % можно считать чистым доходом.

– Те проценты, которые получит вкладчик в конце срока, не только компенсируют рост цен за это время, но и позволят заработать, – объяснил Антипов.

Он также отметил, что накопления омичей защищены государством в рамках страховой суммы до 1,4 млн рублей, включая начисленные проценты.

Руководитель отделения добавил, что стремление граждан к увеличению сбережений и снижение расходов способствует стабилизации экономики. Сокращающийся спрос на товары и услуги оказывает давление на темпы инфляции, позволяя Банку России удерживать ключевую ставку на достаточно высоком уровне. Это помогает эффективно контролировать рост цен и поддерживать реальную доходность населения.