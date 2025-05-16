За прошедший год суммарный объем сбережений увеличился на четверть.

Пресс-служба Отделения Омск Банка России сообщила, что суммарный объем средств, размещенных жителями Омска на депозитах в банках, по состоянию на начало апреля 2025 года составил 433 миллиарда рублей. За последний год объем личных сбережений увеличился на 25 %, демонстрируя положительную динамику роста доверия населения к банковской сфере.

Эксперты связывают успех с долгосрочной политикой Центрального банка России, удерживающего высокую ключевую ставку.

– Банк России удерживает ключевую ставку на высоком уровне продолжительное время для снижения инфляции и защиты доходов и сбережений граждан. Это позволяет банкам предлагать клиентам повышенные ставки по годовым вкладам. Мы видим, что сроки депозитов с максимальными ставками не снижаются. Поэтому рост сбережений на счетах в банках продолжается. Так называемые длинные вклады позволяют зафиксировать повышенную доходность надолго. Это дает возможность омичам защитить свои сбережения от инфляции, – объясняет заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

Стоит отметить, что ключевая ставка сейчас составляет 21 %. Банк России прогнозирует постепенное снижение годовой инфляции до целевого уровня в пределах 7–8 % к концу 2025 года и возвращение к стабильным показателям в 4 % в последующие годы.