Его обязали заплатить государству 8,8 млн рублей.

Прокуратура нашла нарушения при ремонте дороги в Москаленском районе Омской области. Подрядчик не исполнил в срок взятые на себя обязательства.

Как сообщает прокуратура, в 2024 году администрация Москаленского городского поселения заключила с ООО «ИМПЕРИЯ» контракт на ремонт дороги. Работы, которые оценили в 8,8 млн рублей, должны были завершиться до конца августа, однако продолжаются до сих пор.

Прокуратура внесла руководителю компании представление. Подрядчика также оштрафовали на 8,8 млн рублей.

Подрядчика также хотят привлечь к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора.