Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала несколько правил для сброса веса без изнурительных тренировок.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова дала несколько советов, как обрести стройность, не изводя себя тренировками.

Пить теплые несладкие напитки. Это помогает контролировать аппетит и восстанавливать объем жидкости в организме. Но нужно разорвать порочную связь между «попить чаю» и «съесть что-нибудь к чаю».

Есть горячий суп. Он стимулирует выработку гормона насыщения холецистокинина и глюкагоноподобного пептида. На основе второго созданы те самые нашумевшие уколы для похудения, из-за которых сходят с ума звезды Голливуда. Это вещество уменьшает активность центра голода.

Завтракать белковой пищей.Белок - это самый важный компонент здорового питания и похудения. Он помогает дольше оставаться сытыми. Греческий йогурт (без подсластителей), творог, яйца, курица или индейка, рыба - вариантов много. Ужин - тоже белковый и с минимумом углеводов (например, рыба с зеленым салатом).

Употреблять больше клетчатки. Она увеличивает объем пищи, не добавляя калорий, и мы лучше наедаемся. А еще улучшает пищеварение, очищает кишечник, снижает уровень холестерина и сахара в крови. Идеальны сезонные овощи: зимой это квашеная и свежая капуста, тыква. А вот с корнеплодами осторожнее: картофель, свекла, морковь, в этих овощах много природного сахара.

Спать не менее 7 часов в сутки. Если получается меньше, нарушается работа гормонов, которые контролируют аппетит, настроение и энергию. Человек становится более голодным и раздражительным.

Есть медленно. Если человек ест слишком быстро, мозг получает сигнал о насыщении с запозданием, а в результате - переедание. То же самое происходит, если вы едите, отвлекаясь на телевизор или телефон. Когда пища пережевывается долго, успевают вырабатываться гормоны насыщения, а организм получает больше полезных веществ.

Отказаться от перекусов. Три приема пищи в день для человека, который не напрягается в спортзале, - достаточно. Минимальное время между завтраком, обедом и ужином - три часа, максимальное - пять. В промежутках - чай, а еще лучше - вода. Последняя еда - минимум за три часа до сна.

Взять маленькую тарелку. Если человек ест из большой тарелки, то на автомате положит туда больше еды, чем нужно.

Совет специально для сладкоежек. Если не ограничивать сахар, похудеть не получится. Но и «пытка» остаться совсем без сладкого приведет к срыву. Так что если хочется чего-нибудь сладкого, то лучше съесть маленькую дольку темного шоколада, не менее 70% какао.