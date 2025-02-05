Новый сервис получил название «Вместе в столице» и будет работать круглосуточно.
Стали известны детали открытия центра поддержки омичей в Москве. Запуск программы анонсировал зампредседателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.
Сервис получил название «Вместе в столице» и предназначен для оказания помощи жителям региона, которые приезжают в столицу на учебу, отдых, оздоровление или в командировки. Центр заработает с 10 февраля в круглосуточном режиме.
– Планируем стартовать с 10 февраля. Сервис будет работать круглосуточно, 24/7, что позволит омичам обращаться за помощью в любое время суток, учитывая, что непредвиденные ситуации могут возникнуть в любой момент, – цитирует Шпиленко «СуперОмск». – Эту работу будут обеспечивать сотрудники представительства. Омичи смогут обращаться за необходимой информацией по телефону горячей линии, который будет опубликован на сайте представительства.
В рамках нового сервиса планируется предоставление информационно-консультационной и правовой поддержки. Предполагается также обрабатывать статистику обращений омичей.