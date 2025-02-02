Омск-Информ
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·Общество

Юридическая и информационная помощь будет доступна всем омичам, попавшим в трудную ситуацию.

В этом году в Москве запустится новая программа юридической поддержки уехавших в столицу омичей. Об этом сообщил зампредседателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.

– Программа будет направлена на оказание юридической, информационной и практической помощи, что особенно актуально для людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, – прокомментировал Шпиленко.

Подробная информация в скором времени появится на сайте представительства Омской области в Москве и на портале правительства Омской области. Программа поможет в получении поддержки в сложных ситуациях, с которыми омичи могут столкнуться в столице.

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·Общество

Юридическая и информационная помощь будет доступна всем омичам, попавшим в трудную ситуацию.

В этом году в Москве запустится новая программа юридической поддержки уехавших в столицу омичей. Об этом сообщил зампредседателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.

– Программа будет направлена на оказание юридической, информационной и практической помощи, что особенно актуально для людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, – прокомментировал Шпиленко.

Подробная информация в скором времени появится на сайте представительства Омской области в Москве и на портале правительства Омской области. Программа поможет в получении поддержки в сложных ситуациях, с которыми омичи могут столкнуться в столице.

1044