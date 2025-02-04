Главный тренер омской команды Ги Буше давал куда менее оптимистичные прогнозы.

Появилась конкретика с возвращением центральных нападающих Майкла Маклауда и Николая Прохоркина после травм в состав омского «Авангарда». Журналист Алексей Шевченко в авторском телеграм-канале заявил, что форварды вернутся «примерно 10 февраля».

Майкл Маклауд не довел до конца игру 20 января против «Салавата Юлаева», въехав в бортик. А Николай Прохоркин «выбыл из строя» на матче 22 января против «Автомобилиста».

Накануне главный тренер команды Ги Буше давал на восстановление нападающим не менее трех недель.