Омск-Информ
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·Спорт

Главный тренер омской команды Ги  Буше давал куда менее оптимистичные прогнозы.

Появилась конкретика с возвращением центральных нападающих Майкла Маклауда и Николая Прохоркина после травм в состав омского «Авангарда». Журналист Алексей Шевченко в авторском телеграм-канале заявил, что форварды вернутся «примерно 10 февраля».

Майкл Маклауд не довел до конца игру 20 января против «Салавата Юлаева», въехав в бортик. А Николай Прохоркин «выбыл из строя» на матче 22 января против «Автомобилиста».

Накануне главный тренер команды Ги Буше давал на восстановление нападающим не менее трех недель.

·Спорт

Главный тренер омской команды Ги  Буше давал куда менее оптимистичные прогнозы.

Появилась конкретика с возвращением центральных нападающих Майкла Маклауда и Николая Прохоркина после травм в состав омского «Авангарда». Журналист Алексей Шевченко в авторском телеграм-канале заявил, что форварды вернутся «примерно 10 февраля».

Майкл Маклауд не довел до конца игру 20 января против «Салавата Юлаева», въехав в бортик. А Николай Прохоркин «выбыл из строя» на матче 22 января против «Автомобилиста».

Накануне главный тренер команды Ги Буше давал на восстановление нападающим не менее трех недель.