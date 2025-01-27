Омск-Информ
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·Спорт

Как долго он не сможет играть, не сообщается.
Нападающий омского «Авангарда» Николай Прохоркин попал в список травмированных игроков Континентальной хоккейной лиги. Что именно случилось с хоккеистом, пока неизвестно.
Отметим, что в списке травмированных «ястребов» остаются также нападающие Владимир Ткачев и Майкл Маклауд, а также защитники Алексей Соловьев, Алекс Грант, Сергей Бойков и Даниил Степанов. А вот Эмиль Галимов недавно выбыл из этого списка.
·Спорт

Как долго он не сможет играть, не сообщается.
Нападающий омского «Авангарда» Николай Прохоркин попал в список травмированных игроков Континентальной хоккейной лиги. Что именно случилось с хоккеистом, пока неизвестно.
Отметим, что в списке травмированных «ястребов» остаются также нападающие Владимир Ткачев и Майкл Маклауд, а также защитники Алексей Соловьев, Алекс Грант, Сергей Бойков и Даниил Степанов. А вот Эмиль Галимов недавно выбыл из этого списка.