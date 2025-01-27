Нападающий может снова выйти на лед после трехмесячного перерыва.

Сегодня, 27 августа, объявлен состав «Авангарда» на домашний матч с «Адмиралом» из Владивостока. Как выяснилось, из списка травмированных убрали нападающего Эмиля Галимова. О болезни игрока клуб объявлял 17 января.

В этом сезоне форвард провел 11 игр за омскую команду, в которых забросил четыре шайбы и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что последний раз Эмиль играл 23 декабря прошлого года, проведя на площадке 14 минут и не заработав ни одного очка.