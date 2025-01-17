Омск-Информ
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·Спорт

 Его заменит давно не появлявшийся Марк Верба.

Сегодня пресс-служба «Авангарда» сообщила о замене гостя на матче, который пройдет перед матчем с ЦСКА. Вместо Эмиля Галимова, который заболел, болельщиков встретит нападающий Марк Верба.

В этом сезоне игрок провел 8 игр и не заработал ни одного очка.

·Спорт

 Его заменит давно не появлявшийся Марк Верба.

Сегодня пресс-служба «Авангарда» сообщила о замене гостя на матче, который пройдет перед матчем с ЦСКА. Вместо Эмиля Галимова, который заболел, болельщиков встретит нападающий Марк Верба.

В этом сезоне игрок провел 8 игр и не заработал ни одного очка.