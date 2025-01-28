Омск-Информ
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Главный тренер озвучил сроки восстановления форвардов.

На вчерашней послематчевой пресс-конференции главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше дал прогноз по травмированным нападающим Николаю Прохоркину и канадцу Майклу Маклауду.

По его словам, восстановление займет недели.

– Как ни странно, у Прохоркина и Маклауда похожие повреждения. И сроки восстановления измеряются неделями, – сказал Ги Буше.

О травме Николая Прохоркина стало известно накануне вчерашней игры с «Адмиралом». Какие повреждения получил форвард, не сообщается. Майкл Маклауд получил травму на матче в Уфе с «Салаватом Юлаевым» 20 января, въехав в бортик. Анонсировалось, что на лечение канадскому нападающему понадобится две недели.

·Авто

Главный тренер озвучил сроки восстановления форвардов.

На вчерашней послематчевой пресс-конференции главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше дал прогноз по травмированным нападающим Николаю Прохоркину и канадцу Майклу Маклауду.

По его словам, восстановление займет недели.

– Как ни странно, у Прохоркина и Маклауда похожие повреждения. И сроки восстановления измеряются неделями, – сказал Ги Буше.

О травме Николая Прохоркина стало известно накануне вчерашней игры с «Адмиралом». Какие повреждения получил форвард, не сообщается. Майкл Маклауд получил травму на матче в Уфе с «Салаватом Юлаевым» 20 января, въехав в бортик. Анонсировалось, что на лечение канадскому нападающему понадобится две недели.