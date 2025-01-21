Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

По данным инсайдеров, диагноз озвучат уже в ближайшее время.

Появились новые подробности по травме на вчерашнем матче в Уфе нападающего «Авангарда» Майкла Маклауда. Канадский форвард въехал в борт, после чего не появлялся на льду. Ранее тренер омичей Ги Буше заявил, что Маклауд пропустит ближайший матч.

По данным инсайдеров телеграмм-канала «Хоккейная правда», канадец будет восстанавливаться ближайшие пару недель. Окончательный диагноз озвучат сегодня.

2051
·Спорт

По данным инсайдеров, диагноз озвучат уже в ближайшее время.

Появились новые подробности по травме на вчерашнем матче в Уфе нападающего «Авангарда» Майкла Маклауда. Канадский форвард въехал в борт, после чего не появлялся на льду. Ранее тренер омичей Ги Буше заявил, что Маклауд пропустит ближайший матч.

По данным инсайдеров телеграмм-канала «Хоккейная правда», канадец будет восстанавливаться ближайшие пару недель. Окончательный диагноз озвучат сегодня.

2051