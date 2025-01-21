Форвард «ястребов» столкнулся с бортом в игре против «Салавата Юлаева».

Во втором периоде выездного матча «Авангарда» против «Салавата Юлаева» получил травму форвард омичей Майкл Маклауд. Канадский нападающий столкнулся с бортом и больше не выходил на площадку. Как сообщил главный тренер «ястребов» Ги Буше, игрок, скорее всего, пропустит ближайший матч.

– Мне необходимо обсудить все с докторами. Он такой крепкий орешек и хотел вернуться в игру, но все-таки шанс, что он не вернется в следующем матче, достаточно велик, – сказал Буше на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что «ястребы» проиграли в Уфе со счетом 0:4, потерпев первое поражение в 2025 году. В среду, 22 января, омичи сыграют в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста». Начало встречи в 20.00 по омскому времени.