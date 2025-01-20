Омичи прервали победную серию из шести матчей, уступив со счетом 0:4.

Сегодня, 20 января, омский «Авангард» провел выездной матч в Уфе против «Салавата Юлаева». Игра не задалась с самого начала.

В конце первого периода нападающий башкирской команды канадец Джош Ливо забросил шайбу в ворота «ястребов». На перерыв ушли со счетом 0:1.

Во второй двадцатиминутке омичи совершили больше ошибок и провели меньшее количество атак. На 9-й минуте второго периода нападающий «юлаевцев», американец Деннис Ян увеличил разрыв в счете, 2:0. Затем хозяева закрепили преимущество на 19-й минуте, 3:0. Автором шайбы вновь стал канадский легионер уфимцев Ливо.

В третьем периоде «Авангард» пытался переломить ситуацию, но тщетно. За три минуты до конца встречи омичи сняли вратаря. Что позволило нападающему «Салавата» Джошу Ливо оформить хет-трик в пустые ворота. Итоговый счет матча составил 4:0. Это первое поражение «Авангарда» с начала года после шести побед подряд.

Следующий матч «ястребы» также проведут на выезде, против екатеринбургского «Автомобилиста» в среду, 22 января, в 20:00.