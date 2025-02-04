Выдачу прекратили из-за нехватки лимитов, вызванной высоким спросом на сельскую недвижимость.
Основной банк-кредитор по программе сельской ипотеки – Омское отделение Россельхозбанка перестало принимать заявки. Причина кроется в отсутствии лимитов.
Финансовая структура уже выдала 499 кредитов на 2,2 млрд руб. Однако в банке пояснили, что уже в марте будут заданы новые условия программы.
– Однако в ближайшее время мы ожидаем позитивные изменения, которые позволят нашим клиентам получать займы на приобретение недвижимости в Омской области, – цитирует РБК Омск начальника отдела по развитию партнерского канала продаж регионального филиала банка Владислава Белоусова. – В начале марта министерство сельского хозяйства уже должно опубликовать новые условия программы. Насколько известно, планируются положительные корректировки в части категорий граждан, которым будет доступна сельская ипотека, а ставку по продукту планируют оставить без изменений. Она останется на уровне 3 % годовых.
С 30 января заявки на выдачу сельской ипотеки приостановили по всей России по причине нехватки лимитов, возникшей из-за высокого спроса.