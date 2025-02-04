Омск-Информ
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·Общество

Причиной снова стала коммунальная авария.
Сегодня в Омске произошла еще одна коммунальная авария. Как сообщают в соцсетях горожане, на улице Октябрьской из канализационного колодца течет вода и заливает проезжую часть. Вода попала и на соседнюю улицу Гусарова.
– В 12:40 сотрудники водоканала произвели отключение для проведения работ на поврежденном трубопроводе. Работы будем проводить сегодня, 4 февраля. Обеспечен подвоз питьевой воды. Машина установлена между детским садом № 375 (Яковлева, 112) и городской поликлиникой № 13 (Яковлева, 145), – сообщили в водоканале.
Повреждение уже нашли. В водоканале также пообещали завтра проинформировать жителей о ходе работ.
Ранее в Нефтяниках произошел порыв на теплосетях, из-за чего залило проспект Мира.
1128
·Общество

Причиной снова стала коммунальная авария.
Сегодня в Омске произошла еще одна коммунальная авария. Как сообщают в соцсетях горожане, на улице Октябрьской из канализационного колодца течет вода и заливает проезжую часть. Вода попала и на соседнюю улицу Гусарова.
– В 12:40 сотрудники водоканала произвели отключение для проведения работ на поврежденном трубопроводе. Работы будем проводить сегодня, 4 февраля. Обеспечен подвоз питьевой воды. Машина установлена между детским садом № 375 (Яковлева, 112) и городской поликлиникой № 13 (Яковлева, 145), – сообщили в водоканале.
Повреждение уже нашли. В водоканале также пообещали завтра проинформировать жителей о ходе работ.
Ранее в Нефтяниках произошел порыв на теплосетях, из-за чего залило проспект Мира.
1128