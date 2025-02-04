Насчитывается 12 рекордов.

Растениеводы, животноводы и представители пищевой промышленности России в 2024 году обновили множество рекордов производства и потребления за всю историю страны и создали серьёзный задел для будущих улучшений. Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка выделили наиболее показательные достижения и рассказали о трендах, которые за ними стоят.

Зёрна и плоды

Российские растениеводы установили рекорды в сборе риса – 1,26 млн т (+17,2% за год), рапса – 4,7 млн т (+10,9%) и сои – 7 млн т (+3,1%).

- Рост производства сои, рапса, риса и других культур на фоне стабилизации производства пшеницы и подсолнечника можно расценить как позитивный сигнал, ведь это означает то, что севооборот становится более разнообразным и устойчивым к природным аномалиям, – рассказал главный отраслевой аналитик Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. - Опора на немногие сельскохозяйственные культуры оценивалась как уязвимость уже в Древнем Китае, около двух тысяч лет назад. Сегодня диверсификация производства в АПК может быть одним из инструментов противодействия изменению климата.

Молочные реки и сырные берега

В 2024 году, как и прогнозировал РСХБ ранее, установлен новый рекорд потребления мяса – 83 кг на душу населения (+3 кг относительно 2023 года). Восходящий тренд длится уже несколько лет.

Потребление свинины в прошлом году вышло на рекордный показатель – около 32 кг на душу населения, но в структуре потребления по-прежнему преобладает мясо бройлеров – более 33 кг на душу населения. ЦОЭ видит предпосылки того, что уровень потребления свинины превысит объем потребления мяса бройлеров в следующие 2-3 года.

Производство мяса индейки в 2024 г. выросло до 435 тыс. т с 422 тыс. т. в 2023 году. Как и во многих других сегментах продовольственного рынка, объем производства индейки практически полностью совпадает с объемом ее потребления. Прогнозируется, что производство вырастет как минимум до 650 тыс. т в следующие 5 лет.

- Почему большинство из нас интересуют достижения АПК? Многие из этих рекордов являются наиболее явными и бесспорными показателями роста благосостояния общества в целом, - отметил Андрей Дальнов. - Например, рекорд потребления мяса или молока на душу населения – это исчерпывающий показатель, который сам по себе четко указывает на улучшение жизни людей. Россия кормит себя, и кормит хорошо. Это великая заслуга тружеников села.

Расчёты ЦОЭ показывают еще один важный рекорд. Он связан с потреблением молочных продуктов. В 2022 году на каждого россиянина пришлось 241 кг молочных продуктов, а в 2023 году этот показатель уже составил 247 кг. В 2024 году потребление должно было превысить 250 кг. Таким образом, россияне второй год подряд выходят на рекордные показатели потребления в данном сегменте.

В пищевой промышленности можно отметить, как минимум, четыре рекорда.

За последний год впервые за миллион тонн перевалило производство сыров и сырных продуктов. Объем производства данной продукции в 2024 г. оценочно составил 1,04 млн т. В 2023 г. было произведено 993 тыс. т.

По всей видимости, в производстве мороженого был поставлен самый сладкий рекорд. Объем выпуска данной продукции оценочно составил около 600 тыс. т., с приростом к 2023 г. 14%.

Другой значимый рекорд был поставлен в производстве колбасных изделий. Впервые за многие годы производство могло превысить 2,5 млн т (в 2023 году – около 2,48 млн т). Примечательно, что рос спрос на относительно дорогие колбасные изделия. Во второй половине 2024 года у мясопереработчиков снизился спрос на фарши из мяса птицы. Это сырье используют для производства недорогих сосисок.

Производство растительных масел в 2024 году превысило, по оценкам ЦОЭ, 10 млн т, что на 2,7% превышает результат предыдущего года.

И в мясе, и в молочном сегменте рекорды потребления поставлены за счёт собственного производства. Рацион обогащается незаменимыми аминокислотами и жирными кислотами, которые есть только в продукции животного происхождения, делятся наблюдениями в ЦОЭ.

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