Нападающий улетел за границу делать операцию. У него сломана лицевая кость.

Американский форвард «Авангарда» Рид Буше, улетевший в Германию на операцию, встретился с немецким фан-клубом «ястребов» German Hawks. Хоккеист сфотографировался с болельщиками на память и оставил им автографы.

В недавнем матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» Буше получил перелом лицевой кости после попадания шайбы. На восстановление ему понадобится как минимум три недели, сообщал главный тренер «ястребов» Ги Буше.

Ранее с немецкими фанатами «Авангарда» встречался другой нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев. Он летал в Германию на операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия.