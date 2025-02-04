В этом году предприятие собирается усилить работу с теплоснабжающими организациями.

«Газпром межрегионгаз Омск» заключил договоры на поставку газа в 2025 году. Итоги договорной кампании говорят о росте контрактов с потребителями – юридическими лицами на 15 %. Всего поставщик голубого топлива заключил и продлил 2450 договоров поставки.

Такая динамика связана с новыми контрактами, которые заключили с предприятиями малого и среднего бизнеса. География потребителей широкая: Омск, Кормиловский, Омский, Калачинский, Москаленский и Черлакский районы. Эта категория клиентов составляет 65 % договоров поставки газа.

Еще 20 % приходятся на контракты с крупными промышленными предприятиями. В их числе – АО «Омскшина», АО «Омский каучук», ООО «Омсктехуглерод», АО «Омсктрансмаш» и ПО «Полет». Общее потребление газа этими предприятиями превышает 1/5 от общего объема проданного газа.

– Основное условие работы с производственными потребителями – исполнение договорных обязательств по отбору газа и платежам за потребленное топливо, – рассказал начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов. – В текущем году усилим работу с теплоснабжающими организациями. На эту категорию приходится 90 % от общей суммы долга юрлиц.

Отметим, что контракты с социально значимыми потребителями газа составляют 15 %, в том числе 3 % – с теплоснабжающими организациями. Заключение договоров поставки закрепляет условия отбора, гарантирует поставки и учет потребления природного газа, который происходит со стороны промышленных предприятий, бюджетных и теплоснабжающих организаций Омской области.