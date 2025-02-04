Причиной несчастий жителя Омской области стала травма.

Житель села Еремеевка Полтавского района Омской области подал иск к бывшему работодателю. Как сообщили в службе судебных приставов, он потребовал у сельскохозяйственного производственного кооператива «Еремеевский» компенсацию морального вреда за травму, полученную 24 года назад.

Тогда мужчина был 28-летним трактористом. Он выполнял распоряжение управляющего отделением – занимался размолом зерна во дворе частного дома. В результате он угодил в дробилку зерна, подключенную к валу отбора мощности трактора. В результате тракторист получил открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода и основания черепа. Мужчине также оторвало левую руку. После случившегося парню присвоили третью группу инвалидности бессрочно.

Парень долго лечился. Его уволили с работы «в связи с уходом на пенсию по инвалидности». После этого он 19 лет не мог найти другую работу. Жена подала на развод, забрала детей и уехала.

– До настоящего времени мужчина чувствует последствия трудового увечья, не может ощущать себя здоровым полноценным человеком, поскольку заметно снизилось его качество жизни, – отмечают сужебные приставы.

Суд рассмотрел иск и обязал сельскохозяйственный кооператив выплатить мужчине 703 тыс. рублей. Чтобы обеспечить исполнение решения суда, приставы уведомили руководство предприятия, внесли постановления о запрете на регистрационные действия с имуществом, наложили арест на счета предприятия, с которых и списали сумму компенсации.

За несвоевременное исполнение судебного акта руководству сельскохозяйственного предприятия пришлось также оплатить исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей.