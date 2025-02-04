У омичей есть еще два дня для регистрации на «Лыжню России» и сбора документов для участия в гонке.

В эту субботу, 8 февраля, в Омске пройдет «Лыжня России». Всероссийская спортивная акция состоится уже в 43-й раз. В Омске главный старт пройдет на стадионе Омского аграрного университета в 12:00. Соревновательных забегов будет два: на 5 и 10 км, кроме того, запланирована несоревновательная гонка на 2 км. До 6 февраля записаться на «Лыжню России» можно на портале «Госуслуги».

– Те, кто оставит заявку через сайт, гарантированно получат в подарок фирменную шапочку, – сообщили в Минспорта региона.

Дополнительная регистрация пройдет 6 и 7 февраля в библиотеке им. А. С. Пушкина, также в эти дни нужно будет забрать там же стартовые номера.

Участники в возрасте до 17 лет включительно допускаются на старт только при наличии медицинской справки, от 18 лет и старше – при наличии справки или под личную ответственность за свое здоровье. Также необходимо предоставить в комиссию по допуску участников полис ОМС и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

В день проведения лыжни участники будут должны предъявить оригиналы документов.