В Омске на «Лыжне России» устроят Культурный забег

Массовая лыжная гонка в Омске пройдет 14 февраля на стадионе Омского ГАУ.

Сегодня, 14 февраля, пройдет 44-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Старт будет дан в 12:00 на стадионе Омского ГАУ. Заезды состоятся на 5 и 10 км, а также Культурный забег на 2026 метров.

В этом году главной особенностью организации соревнований называют цифровизацию и максимальную доступность. Участникам подготовили брендированные шапки, номера также выполнены в стилистике брендбука культурной столицы.

Добавим, что параллельно старты пройдут в Калачинске, Тюкалинске, Знаменском, Полтавском районе, в Колосовке, Любинском, Нижней Омке, Одесском, Саргатском, Таврическом и Усть-Ишиме.