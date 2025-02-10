В самом большом лыжном забеге приняли участие 300 тысяч человек со всей страны.

«Газпромнефть – смазочные материалы» поддержала самую масштабную лыжную гонку в России и странах ближнего зарубежья. «Лыжня России» объединила более 300 тысяч человек из разных регионов страны, в том числе из Омской области. Мероприятие проводится ежегодно уже более 40 лет.

– Первая «Лыжня России» была организована с целью популяризации спорта в 1982 году, – рассказал вице-президент Федерации лыжных гонок Омской области Алексей Усатов. – Тогда на ней собрались только профессиональные спортсмены. Сегодня мероприятие трансформировалось в по-настоящему масштабный спортивный праздник, в котором участвуют не только спортсмены, а все желающие. Однако цель остается прежней, а количество участников подтверждает, что нам удается ее достигать. Мы благодарны всем, кто поддерживает наши принципы и вносит вклад в развитие лыжного спорта.

В этом году состязание посвятили годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Забег включал в себя несколько дистанций для участников разного возраста и уровня физической подготовки.

В этом году на старт вышли любители, профессионалы, олимпийские чемпионы, взрослые и дети. К участникам присоединились и сотрудники Омского завода смазочных материалов, являющегося крупнейшей площадкой компании.

– Большинство наших сотрудников – приверженцы здорового образа жизни, – рассказал генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец. – В «Газпромнефть-СМ» большое сообщество, в которое входят люди, занимающиеся спортом на профессиональном уровне, любители и те, кто только приобщается к здоровому образу жизни. Мы рады, что объединяющая сила спорта положительно влияет на нашу команду, и способствуем широкому распространению принципов здорового образа жизни.

Компания поддерживает сотрудников на этом пути. В качестве одной из мер разработана специальная программа, которая включает в себя целый комплекс возможностей – от спорта до медицины.