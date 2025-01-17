Омск-Информ
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·Спорт

Министр спорта Омской области рассказал о подготовке к традиционной гонке.

Сегодня министр спорта Омской области Алексей Ленберг поделился в своем телеграм-канале информацией о проведении традиционной всероссийской массовой гонки «Лыжня России» и процессе регистрации участников.

– 8 февраля состоится традиционная всероссийская массовая гонка «Лыжня России»! Сегодня провели первый оргкомитет. Обсудили вопросы, касающиеся подготовки трассы, стартового городка, механику регистрации участников. В городе гонка традиционно пройдет на стадионе ОмГАУ, также состязания будут организованы в 10 районах области, – заявил Алексей Ленберг. 

Он добавил, что зарегистрироваться на участие можно будет 6 и 7 февраля в библиотеке им. А. С. Пушкина, а также онлайн на портале «Госуслуги», где прием заявок откроется в ближайшее время.

·Спорт

Министр спорта Омской области рассказал о подготовке к традиционной гонке.

Сегодня министр спорта Омской области Алексей Ленберг поделился в своем телеграм-канале информацией о проведении традиционной всероссийской массовой гонки «Лыжня России» и процессе регистрации участников.

– 8 февраля состоится традиционная всероссийская массовая гонка «Лыжня России»! Сегодня провели первый оргкомитет. Обсудили вопросы, касающиеся подготовки трассы, стартового городка, механику регистрации участников. В городе гонка традиционно пройдет на стадионе ОмГАУ, также состязания будут организованы в 10 районах области, – заявил Алексей Ленберг. 

Он добавил, что зарегистрироваться на участие можно будет 6 и 7 февраля в библиотеке им. А. С. Пушкина, а также онлайн на портале «Госуслуги», где прием заявок откроется в ближайшее время.