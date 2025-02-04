Им болеет больше половины тех, кто подхватил ОРВИ.

За неделю с 27 января по 2 феврая показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Омской области был на 68,4 % ниже эпидемического порога. По данным Роспотребнадзора, он составил 49,5 на 10 тыс. населения.

Среди циркулирующих в регионе вирусов 60,7 % составляет коронавирус (COVID-19). Еще 21,4 % – вирусы гриппа (грипп A – 16 %, грипп В – 5,4 %). Омичи также болели риновирусами – 12,5 %, сезонными коронавирусами – 1,8 %, респираторно-синцитиальными вирусами – 1,8 % и бокавирусами – 1,8 %.

По данным на 3 февраля, прививки поставили 920 тыс. омичей, в том числе более 280 тыс. детей.