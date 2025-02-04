Омск-Информ
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·Общество

Его не было с 06:33.
Сегодня жители Левобережья Омска пожаловались в соцсетях на одновременное отключение электричества и отопления. Как сообщает «Город55», света не было в домах на улицах Туполева и Степанца.
– 04.02.2025 в 6:33 минуты произошел технологический отказ в электрических сетях 10 кВ. Оперативно выездные бригады в 09:15 минут восстановили электроснабжение, – сообщает «Омскэлектро».
С чем может быть связано отключение отопления, не сообщается.
1046
·Общество

Его не было с 06:33.
Сегодня жители Левобережья Омска пожаловались в соцсетях на одновременное отключение электричества и отопления. Как сообщает «Город55», света не было в домах на улицах Туполева и Степанца.
– 04.02.2025 в 6:33 минуты произошел технологический отказ в электрических сетях 10 кВ. Оперативно выездные бригады в 09:15 минут восстановили электроснабжение, – сообщает «Омскэлектро».
С чем может быть связано отключение отопления, не сообщается.
1046